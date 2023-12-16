Trabzonspor'dan Bakasetas iddialarına yalanlama

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Yunan orta saha Anastasios Bakasetas hakkında çıkan iddialar üzerine açıklamada bulundu.
"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘iddialar’ gerçeği yansıtmamaktadır.
Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir"
30 yaşındaki Yunan orta sahanın bordo-mavili kulüple sözleşmesi sezon sonu sona erecek.
Anastasios Bakasetas, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.