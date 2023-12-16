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Spor

Trabzonspor'dan Bakasetas iddialarına yalanlama

Trabzonspor, Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın sözleşme teklifi ile alakalı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

09:51 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:13 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Yunan orta saha Anastasios Bakasetas hakkında çıkan iddialar üzerine açıklamada bulundu.


Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘iddialar’ gerçeği yansıtmamaktadır.


Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir"


30 yaşındaki Yunan orta sahanın bordo-mavili kulüple sözleşmesi sezon sonu sona erecek.


Anastasios Bakasetas, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.







#Trabzonspor
#Anastasios Bakasetas
#Sözleşme
1 saat önce
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