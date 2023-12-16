Trabzonspor'dan Bakasetas iddialarına yalanlama

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Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘iddialar’ gerçeği yansıtmamaktadır.



Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir.… pic.twitter.com/B9QPzHIpoT