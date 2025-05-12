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Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması

Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması

22:0812/05/2025, Monday
Yeni Şafak
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Enis Destan
Enis Destan

Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enis Destan için Trabzonspor Kulübü bilgilendirme yaptı. Forvet oyuncusunun sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildi.

Trabzonspor'da Enis Destan'ın, Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.


Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili, “Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.






#Trabzonspor
#Enis Destan
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