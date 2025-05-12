Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili, “Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.