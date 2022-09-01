Maxi Gomez: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’da forma giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez’in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderdi.
Trabzonspor’un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.
Maxi Gomez, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak üzere saat 14.00'te İstanbul'a geldi.
Maxi Gomez’den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. 🗣
O da geliyor! 🛫😉 pic.twitter.com/ccS14wDula
Maxi Gomez’den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. 🗣