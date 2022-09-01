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TRANSFER

Maxi Gomez: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için Türkiye’ye doğru yola çıkan Maxi Gomez, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi. Golcü oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspordan Maxi Gomez paylaşımı
Maxi Gomez, Uruguay Milli Takımı formasıyla 27 maça çıktı ve 4 gol attı.

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’da forma giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez’in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderdi.

Trabzonspor’un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Maxi Gomez, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak üzere saat 14.00'te İstanbul'a geldi.

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