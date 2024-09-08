Trabzonspor'dan Mete Vardar'a tepki: "Şaklabanlığın tezahürüdür"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar’ın önümüzdeki hafta Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili Teknik Direktör Şenol Güneş’e yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.





Başkan yardımcısı Fatih Saral'ın açıklamaları şöyle:

“Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Trabzonspor'un tarihinde özel bir yere sahiptir ve kulübün başarılarına büyük katkı sağlamış önemli bir futbol adamıdır. Hem oyunculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük döneminde Trabzonspor'un şampiyonluklarına imza atmıştır. Liderlik vasıfları, futbol zekası ve disiplinli yaklaşımıyla gerek saha içinde gerekse saha dışında örnek karakterdir.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş

“Futbolda ahlak önemlidir ve yöneticilerin bu alanda nasıl davranması gerektiği malumunuzdur. Yöneticilerin popülist söylemlerde bulunarak şaklabanlığa soyunması, ciddiyetten uzaklaşmasına ayrıca kulüp imajının zarar görmesine yol açar."





'Bahsettiğimiz ‘şaklabanlığın’ tezahürüdür'

"Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar’ın bir sosyal medya platformundaki açıklamaları işte bu bahsettiğimiz ‘şaklabanlığın’ tezahürüdür. Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş’in ismi üzerinden şaklabanlık sergilenmesini asla kabul edemeyiz. Beşiktaş’a teknik adamlığı döneminde şampiyonluklar yaşatmış Sayın Güneş’in bugün kendi evi ve takımıyla yeniden buluşmasını hazmedemeyen Vardar’ın korkusunu elbette anlıyoruz. Ancak buna gerek yoktu."

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar

'Söz konusu şahsa tavsiyemiz...'

“Futbol sahada oynanan bir oyundur. Asbaşkanlık makamındaki birisinin sahanın içinden çıkarak saha dışında etik ve ahlaki değerlere uygun davranmaması aslında ‘kendisini’ tarif etmektedir. Söz konusu şahsa tavsiyemiz bundan sonra yüzümüze karşı söylemeyeceği ifadeleri ‘sosyal medya trolü’ gibi anlatmamasıdır."





'Mücadele edeceğiz'

"Birileri sosyal medya trolü gibi davranmaya devam ede dursun bizler, doğruyu temsil etmek ve sporun pozitif değerlerini yansıtmak, futbol camiasının daha sağlıklı ve saygın bir yapıya kavuşması için mücadele edeceğiz."





Son olarak Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacaktır. “































