Trabzonsporlu taraftarın Kızılyıldızlı futbolcuyla diyaloğu gündem oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede konuk ekibin yedek kulübesinde oturan Veljko Nikolic, devre arası ısındığı sırada çektiği bir şut bordo-mavili taraftara denk geldi. 23 yaşındaki futbolcu, o taraftarın yanına giderek özür diledi. Maçın sonunda ise formasını hediye etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Nikolic'in şutunun isabet ettiği genç taraftar, o anları anlattı:
- "Veljko Nikolic, ilk yarı bittiğinde ısınıyordu. Şut çekti, top bana çarptı. Geldi özür diledi, elimde su vardı içtiğim. Verdim ona, kalan yarısını o içti. Formasını istedim, maç sonunda da sözünü tuttu ve formasını bana getirdi. Çok mutlu oldum."
Öte yandan Nikolic, 70. dakikada oyuna dahil olup, 89. dakikada takımının tek golünü kaydeden isim olmuştu.
Kızılyıldız forması giyen Veljko Nikolic, bordo-mavili bir taraftara isabet eden şutu sonrası özür dileyerek formasını hediye etti. pic.twitter.com/VjDOlRq8q2
Kızılyıldız forması giyen Veljko Nikolic, bordo-mavili bir taraftara isabet eden şutu sonrası özür dileyerek formasını hediye etti. pic.twitter.com/VjDOlRq8q2— SPOR (@yenisafakspor) September 15, 2022