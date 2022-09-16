Trabzonsporlu taraftarın Kızılyıldızlı futbolcuyla diyaloğu gündem oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede konuk ekibin yedek kulübesinde oturan Veljko Nikolic, devre arası ısındığı sırada çektiği bir şut bordo-mavili taraftara denk geldi. 23 yaşındaki futbolcu, o taraftarın yanına giderek özür diledi. Maçın sonunda ise formasını hediye etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Nikolic'in şutunun isabet ettiği genç taraftar, o anları anlattı:

"Veljko Nikolic, ilk yarı bittiğinde ısınıyordu. Şut çekti, top bana çarptı. Geldi özür diledi, elimde su vardı içtiğim. Verdim ona, kalan yarısını o içti. Formasını istedim, maç sonunda da sözünü tuttu ve formasını bana getirdi. Çok mutlu oldum."

Öte yandan Nikolic, 70. dakikada oyuna dahil olup, 89. dakikada takımının tek golünü kaydeden isim olmuştu.