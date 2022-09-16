Spor Trabzonsporlu taraftarın Kızılyıldızlı futbolcuyla diyaloğu gündem oldu
FUTBOL FUTBOL

Trabzonsporlu taraftarın Kızılyıldızlı futbolcuyla diyaloğu gündem oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede konuk ekibin yedek kulübesinde oturan Veljko Nikolic, devre arası ısındığı sırada çektiği bir şut bordo-mavili taraftara denk geldi. 23 yaşındaki futbolcu, o taraftarın yanına giderek özür diledi. Maçın sonunda ise formasını hediye etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu taraftarın Kızılyıldızlı futbolcuyla diyaloğu gündem oldu
Nikolic

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede konuk ekibin yedek kulübesinde oturan Veljko Nikolic, devre arası ısındığı sırada çektiği bir şut bordo-mavili taraftara denk geldi. 23 yaşındaki futbolcu, o taraftarın yanına giderek özür diledi. Maçın sonunda ise formasını hediye etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Nikolic'in şutunun isabet ettiği genç taraftar, o anları anlattı:

  • "Veljko Nikolic, ilk yarı bittiğinde ısınıyordu. Şut çekti, top bana çarptı. Geldi özür diledi, elimde su vardı içtiğim. Verdim ona, kalan yarısını o içti. Formasını istedim, maç sonunda da sözünü tuttu ve formasını bana getirdi. Çok mutlu oldum."

Öte yandan Nikolic, 70. dakikada oyuna dahil olup, 89. dakikada takımının tek golünü kaydeden isim olmuştu.
Fenerbahçe pes etmedi

Fenerbahçe pes etmedi

​Temsilcimiz, Fransa deplasmanında son dakikalarda puanı kurtardı.
Avrupada Başakşehir rüzgarı

Avrupa'da
Başakşehir rüzgarı

​Emre Belözoğlu ve öğrencileri Fiorentina'yı farklı devirdi.
Forma yok ama 3 puan var

Forma yok ama 3 puan var

​Sivasspor, Romanya deplasmanından 3 puanla dönüyor.
Fırtına Avrupa'da siftah yaptı

Fırtına Avrupa'da siftah yaptı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.
İtiraf etti

İtiraf etti

Başakşehir'in 3-0 mağlup ettiği Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, gruptan çıkamayacaklarını itiraf etti.
Muhteşem gol

Muhteşem gol

​İrfan Can Kahveci'nin golü sosyal medyada gündem oldu.
Abdullah Avcı<br>3 puan için mutlu

Abdullah Avcı
3 puan için mutlu

​Abdullah Avcı, 2-1'lik Kızılyıldız galibiyetini değerlendirdi.
Milli futbolcunun<br>durumu açıklandı

Milli futbolcunun
durumu açıklandı

Abdülkadir Ömür'ün Kızılyıldız maçından çıkma sebebi belli oldu.
Avrupa Ligi'nde şov yaptı

Avrupa Ligi'nde şov yaptı

​Galatasaray'ın transfer etmediği futbolcu Lazio'yu dağıttı.
Rıza Çalımbay<br>3 puandan memnun

Rıza Çalımbay
3 puandan memnun

​Rıza Çalımbay, 1-0'lık CFR Cluj galibiyetini değerlendirdi.
Formalar<br>kayboldu

Formalar
kayboldu

​Sivasspor'un Cluj maçında giyeceği formalar havaalanında kayboldu.
Kortlara <br>veda ediyor

Kortlara
veda ediyor

​Roger Federer emeklilik kararını duyurdu.
'Beşiktaş<br>yanlış yaptı'

'Beşiktaş
yanlış yaptı'

Genç kalecinin babasından sitem dolu sözler.
'Gelmemde <br>çok etkili oldu'

'Gelmemde
çok etkili oldu'

​Lucas Torreira transfer sürecini anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.