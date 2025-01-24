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Trabzonspor'un 6'ncı Ukraynalısı: Danylo Sikan

Trabzonspor'un 6'ncı Ukraynalısı: Danylo Sikan

12:1824/01/2025, Cuma
DHA
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Ukraynalı forvet oyuncusu 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Ukraynalı forvet oyuncusu 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde renklerine kattığı ilk oyuncu Danylo Sikan, bordo-mavililerin 6'ncı Ukraynalı oyuncusu oldu. Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı futbolcuya imza attırdı.

Trabzonspor Kulübü'nün 2024-25 ara transfer döneminde ilk transferi olarak duyurduğu Danylo Sikan, çalışmalara başladı.


Karadeniz ekibinin Shakhtar Donetsk Kulübü'nden 4 yıllığına renklerine bağladığı 23 yaşındaki santrfor oyuncusu Sikan, bordo mavili kulübe bugüne kadar gelen 6'ncı Ukraynalı oyuncu oldu.


Trabzonspor, bu güne kadar 1 kaleci, 2 orta saha, 1 defans ve 2 santrfor oyuncusu olmak üzere 6 Ukraynalı oyuncuyu renklerine bağladı.


Bordo-mavililer, ilk olarak Chornomorets Odessa takımından kaleci Viktor Gryshko'yu (01.07.1992, 01-07-1995) transfer etti. Bordo-mavili formayla 78 maça çıkan Viktor Gryshko daha sonra MK Mykolaiv'e transfer oldu.

Kaleci Viktor Gryshko

Bordo mavililer 1992 sezonunda Yuriy Shelepnytskyi (orta saha) ile Sergiy Gusev'i (santrfor) transfer etti. Shelepnytskyi (01.07.1992, 11.11.1992) 33 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Shelepnytskyi daha sonra Altay'a transfer oldu.

Yuriy Shelepnytskyi

Santrfor olarak transfer edilen Sergiy Gusev (30.07.1993, 11.11.1993) sadece 2 maç bordo-mavili formayı giyindikten sonra Altay'a transfer oldu.

Trabzonspor'un orta 1998 yılında orta saha mevkiine kattığı bir diğer Ukraynalı Yuriy Kalitvintsev (18.11.1998, 01.07.1999) 14 maça çıktı 1 gol üretti. Kalitvintsev, daha sonra herhangi bir kulübe transfer olmadı.

2024-25 transfer sezonunun başında yine Ukrayna'dan bordo mavililerin renklerine bağladığı Arseniy Batagov da (defans) bugüne kadar çıktığı 7 maçta 1 gol katkısında bulundu.


Trabzonspor, son transferle 57 yıllık tarihinde 191 yabancı futbolcuya da imza attırdı.






#Trabzonspor
#Danylo Sikan
#Trendyol Süper Lig

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