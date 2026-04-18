Trabzonspor'un acı günü: Eski başkan Atay Aktuğ vefat etti

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcu ve başkanı Atay Aktuğ’un 81 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Trabzonspor’un eski başkanlarından Atay Aktuğ’un vefat ettiği açıklandı. Bordo-mavili kulüp, yaptığı duyuruda Aktuğ’un hayatını kaybettiğini belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.
11 Nisan 1945 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor’un ardından Trabzonspor'da forma giymiş, kaptanlık görevini de üstlenmiştir.
1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetim kurulunda Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Aktuğ, 21 Aralık 2003 - 18 Aralık 2005 tarihleri arasında ise Trabzonspor başkanlığını yürütmüştür.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.