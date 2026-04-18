Trabzonspor'un acı günü: Eski başkan Atay Aktuğ vefat etti

Trabzonspor’un eski başkanlarından Atay Aktuğ’un vefat ettiği açıklandı. Bordo-mavili kulüp, yaptığı duyuruda Aktuğ’un hayatını kaybettiğini belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.