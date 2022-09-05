Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımda, 4 yabancı oyuncu listeye kaydedilmezken, 1 yerli oyuncu da Avrupa kadrosuna yazılmadı.
Trabzonspor'da hangi futbolcular Avrupa listesine yazılmadı?
Trabzonspor'da Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Anders Trondsen, Fode Koita, Avrupa kadrosuna yazılmadı.
İşte Trabzonspor'un Avrupa kadrosu:
- Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe,
- Savunmacılar: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, stefano Denswil, Yusuf Erdoğan,
- Orta Saha: Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Marek Hamsik, Gbamin, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı,
- Hücumcular: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trézéguet, Maxi Gómez, Jean Kouassi, Montasser Lahtimi
Hakan Aydın ve Kağan Moradaoğlu altyapı futbolcuları diye B listeye dahil edildi. B liste her maçtan 24 saat önce UEFA'ya bildirilmeli.
Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli yarım sezonu geride bıraktığı için yaşları tutsa da en az 2 yıldır kulüpte olmadıkları için B listeye dahil edilemiyor.
- Diğer taraftan Lille'den kiralanarak tekrar bordo-mavili formayı giyecek olan Yusuf Yazıcı, 61 numaralı formayı terletecek.
Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı.
❌Edin Visca
❌Serkan Asan
❌Bruno Peres
Takımdan ayrı çalışan Anders Trondsen ile Fode Koita da listeye dahil edilmedi. pic.twitter.com/gGPRYEKEGE
Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı.