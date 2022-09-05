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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Yeni transfer Maxi Gomez Avrupa kadrosuna dahil edilirken, 4 yabancı ve 1 yerli oyuncu listeye eklenmedi. Trabzonspor'da hangi oyuncular Avrupa kadrosuna dahil edilmedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Avrupa Ligi kadrosuna kimler yazıldı, kimler yazılmadı?
Trabzonspor Haberleri - UEFA Avrupa Ligi listesi belli oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımda, 4 yabancı oyuncu listeye kaydedilmezken, 1 yerli oyuncu da Avrupa kadrosuna yazılmadı.

Trabzonspor'da hangi futbolcular Avrupa listesine yazılmadı?

Trabzonspor'da Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Anders Trondsen, Fode Koita, Avrupa kadrosuna yazılmadı.

İşte Trabzonspor'un Avrupa kadrosu:

  • Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe,
  • Savunmacılar: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, stefano Denswil, Yusuf Erdoğan,
  • Orta Saha: Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Marek Hamsik, Gbamin, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı,
  • Hücumcular: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trézéguet, Maxi Gómez, Jean Kouassi, Montasser Lahtimi

Hakan Aydın ve Kağan Moradaoğlu altyapı futbolcuları diye B listeye dahil edildi. B liste her maçtan 24 saat önce UEFA'ya bildirilmeli.

Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli yarım sezonu geride bıraktığı için yaşları tutsa da en az 2 yıldır kulüpte olmadıkları için B listeye dahil edilemiyor.

  • Diğer taraftan Lille'den kiralanarak tekrar bordo-mavili formayı giyecek olan Yusuf Yazıcı, 61 numaralı formayı terletecek.

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