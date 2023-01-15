Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Anastasios Bakasetas, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Yunan futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında forma giydi. Sadece ligde Galatasaray karşılaşmasında sakatlığı, MKE Ankaragücü maçında da cezası nedeniyle takımda yer alamayan orta alan oyuncusu, 10 golle takımına en fazla skor katkısı yapan isim oldu.

Ligde 5 gol kaydetti

Bakasetas, 5 golle Mısırlı oyuncu Trezeguet ile birlikte ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi. Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk kez gol atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep FK'yi 3-2 ve dış sahada Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendikleri mücadelelerde birer kez fileleri havalandırdı.

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Deneyimli futbolcu, Trabzon'da 2-2 berabere biten Arabam.com Konyaspor maçında da bir gol kaydederken, 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir karşılaşmasında 3 puanı getiren isim oldu. Bakasetas'ın gol attığı maçlarda Trabzonspor; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı.

Avrupa'da da durmadı

Bakasetas, Avrupa kupalarında 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı orta alan oyuncusu, Trabzonspor'un 2-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhang maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu Monaco, 2-1 kaybettiği Kızılyıldız ile 1-0 galip geldiği Ferencvaros maçlarında birer gol kaydetti. Yunan futbolcu, Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor'u 4-0'lık sonuçla yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdiği karşılaşmada da bir gol attı.

𝗔𝗻𝗮𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶𝗼𝘀 𝗕𝗮𝗸𝗮𝘀𝗲𝘁𝗮𝘀 🔓 pic.twitter.com/q8zW2XS4gd — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 14, 2023



