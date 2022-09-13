Trabzonspor'un eski futbolcusu Hull City maçına damga vurdu

Stoke City, İngiltere Championship maçında Hull City'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu yenilgiyle birlikte ligde üst üste üçüncü maçından puansız ayrıldı.
Stoke City'de forma giyen Lewis Baker, Hull City maçında attığı iki gol ve yaptığı asistle yıldızlaştı.
- Baker, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Eski futbolcumuz Lewis Baker’in Hull City’ye attığı gollerden biri . Maçı 2 gol 1 asist ile tamamladı .. pic.twitter.com/2StkVnjd8L
Eski futbolcumuz Lewis Baker’in Hull City’ye attığı gollerden biri . Maçı 2 gol 1 asist ile tamamladı .. pic.twitter.com/2StkVnjd8L— eness (@atavratrabzonn) September 13, 2022