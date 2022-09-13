Trabzonspor'un eski futbolcusu Hull City maçına damga vurdu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de işler üç maçtır yolunda gitmiyor. Play-Off'u hedefleyen ekip, son olarak Stoke City'e evinde 3-0 yenildi. Stoke City'de Lewis Baker attığı iki gol ve yaptığı asistle mücadelenin yıldızı oldu.

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