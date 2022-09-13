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Trabzonspor'un eski futbolcusu Hull City maçına damga vurdu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de işler üç maçtır yolunda gitmiyor. Play-Off'u hedefleyen ekip, son olarak Stoke City'e evinde 3-0 yenildi. Stoke City'de Lewis Baker attığı iki gol ve yaptığı asistle mücadelenin yıldızı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun eski futbolcusu Hull City maçına damga vurdu
Lewis Baker, Stoke City'nin kaptanlığını yapıyor.

Stoke City, İngiltere Championship maçında Hull City'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu yenilgiyle birlikte ligde üst üste üçüncü maçından puansız ayrıldı.

Stoke City'de forma giyen Lewis Baker, Hull City maçında attığı iki gol ve yaptığı asistle yıldızlaştı.

  • Baker, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti.
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