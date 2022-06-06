Trabzonspor'un istediği futbolcu ortaya çıktı: Abdullah Avcı scout görevlendirdi

Trabzonspor, Danimarka Milli Takımı'nın sağ beki Stryger Larsen'i istiyor.
Avusturya-Danimarka maçı için izleme ekibinden bir çalışanı görevlendiren Trabzonspor Kulübü'nün Larsen için verilecek rapora göre harekete geçeceği ve oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.
Abdullah Avcı'nın Bruno Peres'in geri dönüşüyle ilgili endişeler sebebiyle sağ bek bölgesine bir takviye istediği ve Larsen'i de uzun süredir takip ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak sarı kırmızılıların bonservis bedeli sebebiyle alamadığı futbolcunun sözleşmesi sona ermiş durumda.
- Udinese'den ayrılması beklenen futbolcu 31 yaşında. Tecrübeli futbolcu duran toplardaki başarısı ve açtığı ortalarla dikkat çeken bir isim konumunda.
🕵️♂️ Clubs with scouts present at Denmark's game:
🏴 Tottenham Hotspur
🏴 Manchester United
🏴 West Ham
🇩🇪 Bayer Leverkusen
🇩🇪 Dortmund
🇩🇪 Augsburg
🇮🇹 Torino
🇹🇷 Trabzonspor
🇹🇷 Istanbulspor
🇳🇴 Sarpsborg 08#ForDanmark https://t.co/1sLOOEf1yH pic.twitter.com/LES2ZXUXyl
🕵️♂️ Clubs with scouts present at Denmark's game: