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Trabzonspor'un istediği futbolcu ortaya çıktı: Abdullah Avcı scout görevlendirdi

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken milli takım maçlarını da yerinde izliyor. Trabzonspor, son olarak sağ bek bölgesine yapacağı takviye için Avusturya-Danimarka maçı için izleme ekibinden bir çalışanı görevlendirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Stryger Larsen'i çok beğendiği ve oyuncu için rapor istediği aktarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun istediği futbolcu ortaya çıktı: Abdullah Avcı scout görevlendirdi
Abdullah Avcı - Trabzonspor

Trabzonspor, Danimarka Milli Takımı'nın sağ beki Stryger Larsen'i istiyor.

Avusturya-Danimarka maçı için izleme ekibinden bir çalışanı görevlendiren Trabzonspor Kulübü'nün Larsen için verilecek rapora göre harekete geçeceği ve oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

Abdullah Avcı'nın Bruno Peres'in geri dönüşüyle ilgili endişeler sebebiyle sağ bek bölgesine bir takviye istediği ve Larsen'i de uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak sarı kırmızılıların bonservis bedeli sebebiyle alamadığı futbolcunun sözleşmesi sona ermiş durumda.

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