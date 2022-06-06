Trabzonspor'un istediği futbolcu ortaya çıktı: Abdullah Avcı scout görevlendirdi Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken milli takım maçlarını da yerinde izliyor. Trabzonspor, son olarak sağ bek bölgesine yapacağı takviye için Avusturya-Danimarka maçı için izleme ekibinden bir çalışanı görevlendirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Stryger Larsen'i çok beğendiği ve oyuncu için rapor istediği aktarıldı.

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