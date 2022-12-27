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Trabzonspor'un Karagümrük kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un deplasmanda Karagümrük ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Lahtimi, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres, Stefano Denswil, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan kafilede yer almadı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonsporun Karagümrük maçı kadrosunda hangi futbolcular var?
Bordo-mavililer hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile yarın karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.

Maç öncesi son hazırlıklarını yapan oyuncular saat 16.00’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

Trabzonspor’un Fatih Karagümrük kafilesinde; Mountassir Lahtimi, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ile tedavileri süren Stefano Denswil, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almadı.

Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan kamp kafilesinde şu isimler bulunuyor:

  • Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Edin Visca, Djaniny Semedo, Maxi Gomez, Umut Bozok, Naci Ünüvar.

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