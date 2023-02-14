Trabzonspor'un kardeş kulübü Drogheda United'dan deprem bölgesine yardım

Trabzonspor'un kardeşi kulübü Drogheda United, yaşanan depreme kayıtsız kalamdı. Bordo-mavili takım ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda United Kulübü, deprem bölgesi için yardım kampanyası yaptı.