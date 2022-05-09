Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşma öncesi taktik çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, karşılaşma için saat 16.30’da özel uçakla Kayseri’ye hareket etti.

Kadrodaki eksikler

Bordo-mavililerin kafilesinde Fode Koita, Jean Kouassi ve Manolis Siopis ile sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almadı.

Şampiyonluk maçı sonrasında izin alarak ligin 36. hafta mücadelesi olan Atakaş Hatayspor deplasmanına yer almayan Marek Hamsik ise kamp kafilesine dahil edildi.

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Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Puchacz, İsmail, Hüseyin, Hugo, Ahmetcan, Taha, Dorukhan, Berat, Yunus, Murat Cem, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius.

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu pic.twitter.com/gtxVGr8RI0 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 9, 2022