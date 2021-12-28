Trabzonspor'un transfer etmek istediği Tymoteusz Puchacz'ın ismi nasıl okunuyor?

Süper Lig'de devreye lider giren Trabzonspor, şampiyonluğa ulaşma yolunda eksik bölgeleri güçlendirerek ikinci yarıya da fırtına gibi başlamak istiyor. Bu kapsamda teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili kulüp, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Union Berlin'de bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 2 asist yapan 22 yaşındaki oyuncuyu çok isteyen Abdullah Avcı, bir an önce bu transferin bitirilmesini istiyor.
Tymoteusz Puchacz'ın ismi nasıl okunuyor?
- Trabzonspor'un eli kulağında transferi Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz akılara ligimize geldikten sonra okunuşunu öğrendiğimiz futbolcuları getirdi.
- Henüz transfer resmi olarak gerçekleşmese de futbolseverlerin merak ettiği konu Polonyalı sol bekin isminin nasıl okunduğu. Puchacz'ın okunuşu şu şekilde: Pukaş