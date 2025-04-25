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Trabzonspor'un UEFA Gençlik Finali'ndeki rakibi kim, final hangi gün, saat kaçta, nerede oynanacak?

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Finali'ndeki rakibi kim, final hangi gün, saat kaçta, nerede oynanacak?

20:5425/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Barcelona, Az Alkmaar'ı mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Barcelona, Az Alkmaar'ı mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor'un rakibi belli oldu. 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan final müsabakası Trabzonspor ile Barcelona takımları arasında oynanacak. UEFA Gençlik Ligi finali 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Hollanda ekibi Az Alkmaar'ı 1-0 yendi ve finale yükselme başarısı gösterdi. Trabzonspor ile Barcelona İsviçre'nin Nyon kentinde 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Salzburg'u elemişti

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor ile Salzburg İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi ilk yarıda bir penaltı atışından yararlanamazken, bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın atarken, rakip takımın tek sayısı ise John Mellberg'den geldi.

Adını finale yazdıran Trabzonspor, Barcelona'yı yenmesi halinde Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

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