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Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtım videosu büyük beğeni topladı: Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül ve birçok efsane anıldı

Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtım videosu büyük beğeni topladı: Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül ve birçok efsane anıldı

Haber Merkezi
10:545/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor; Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül ve birçok efsanenin de anıldığı bir video ile yeni sezon formalarını tanıttı.
Trabzonspor; Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül ve birçok efsanenin de anıldığı bir video ile yeni sezon formalarını tanıttı.

Trabzonspor Kulübü yeni sezon forma tanıtım videosunu yayınladı. Yayınlanan videoda, Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül ve birçok efsanenin de yer alması büyük beğeni topladı.

Trabzonspor’un 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı. Bordo-mavililer yeni sezonda 4 farklı forma seçeneğiyle mücadele edecek. Çubuklu Forma, Bordo Forma, Beyaz Forma ve Turuncu Forma ile taraftarların beğenisine sunulacak.


Her biri özel tasarım detaylarıyla hazırlanan formalar, Trabzonspor’un köklü tarihinden ve Karadeniz’in hırçın ruhundan ilham alınarak; modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle hazırlandı.


Tanıtım videosu büyük beğeni topladı

Trabzonspor Kulübü'nün hazırlamış olduğu yeni sezon forma tanıtım videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bordo mavili kulüp, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül başta olmak üzere Trabzonspor camiasının da birçok önemli ismini bu tanıtım videosunda andı.


Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtım videosu büyük beğeni topladı. Video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.


İşte Trabzonspor'un hazırlamış olduğu video;



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