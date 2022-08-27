Spor Naci Ünüvar derbide tribünde olacak
TRANSFER

Naci Ünüvar derbide tribünde olacak

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncu Naci Ünüvar, imzaya geliyor. Genç oyuncun yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun yeni transferi Naci Ünüvar ne zaman geliyor?
Naci Ünüvar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Bordo-mavili kulüp, Naci Ünüvar'ın kiralık transferi için Ajax ile anlaşma sağladı.

Yarın sabah saat 07.40'ta Trabzon'da olacağı öğrenilen 19 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalanacak.

Naci Ünüvar'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olmadığı öğrenildi.

Derbide tribünde

Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar'ın, Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray derbisini tribünden takip etmesi bekleniyor.

  • Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen genç oyuncu, Ajax ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2026 yılına kadar uzatmıştı.

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