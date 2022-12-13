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Bakasetas'a ülkesinden büyük onur

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, geçen sezon yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu ödülüne layık görüldü.

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Haber Merkezi AA
Trabzonsporun yıldızı Bakasetas ülkesinden ne ödülü aldı?
Bakasetas ödülünü aldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde, 2021-22 sezonunun yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcusu seçildi.

Meslektaşlarının oylarıyla bu ödüle layık görülen Bakasetas, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" dedi.

Bakasetas bu sezon toplamda çıktığı 26 maçta 12 gol atıp 9 da asist kaydetti.
Bakasetas bu sezon toplamda çıktığı 26 maçta 12 gol atıp 9 da asist kaydetti.

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