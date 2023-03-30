|
Reklam
Reklam
Spor

Beijing Guoan Josef'i kadrosuna kattığını açıkladı

Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ın sözleşmesini fesih ettiği Brezilyalı orta saha Josef De Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:34 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı.

Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı.

Beşiktaş'ın Şubat ayında yollarını ayırdığı Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer oldu.


Siyah-beyazlılar, kontratı sezon sonunda tamamlanacak Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Çin ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah-beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.


Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, Al-Ahli formaları da giymişti.


Beijing Guoan'ın Josef'i açıkladığı görsel.

#Beşiktaş
#Josef de Souza
#Beijing Guoan
#Transfer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.