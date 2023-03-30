Beşiktaş'ın Şubat ayında yollarını ayırdığı Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer oldu.

Siyah-beyazlılar, kontratı sezon sonunda tamamlanacak Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Çin ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah-beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.