Daley Blind Bayern Münih'te

Daley Blind, kariyerinde 500 maça çıktı. Hollandalı bu maçlarda, 19 gol atarken 32 asist yaptı.

Alman devi Bayern Münih, bir süredir Fenerbahçe için de adı geçen Hollandalı futbolcu Daley Blind'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih yaptığı açıklamada, Ajax'tan ayrılan 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ajax'tan ayrılan Daley Blind, Bayern Münih'le 6 aylık sözleşme imzaladı pic.twitter.com/Dpfb4ISjtw — SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023

Altyapısından yetiştiği Ajax'ta uzun süre forma giyen Blind, 2014-2018 yıllarında Manchester United'ta oynamıştı. Ajax'ta 7 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Manchester United'da ise bir FA Kupası, bir Lig Kupası ve bir UEFA Avrupa Ligi zaferleri elde etmişti.

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Tecrübeli savunmacı, Hollanda Milli Takımı'nda 99 maça çıktı ve 3 gol attı.

Daley Blind, gol sevincini babası Danny Blind ile kutladı.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vUgXjsXT5s — SPOR (@yenisafakspor) December 3, 2022

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