Daley Blind Bayern Münih'te

Alman devi Bayern Münih, bir süredir Fenerbahçe için de adı geçen Hollandalı futbolcu Daley Blind'i kadrosuna kattı.
Bayern Münih yaptığı açıklamada, Ajax'tan ayrılan 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ajax'tan ayrılan Daley Blind, Bayern Münih'le 6 aylık sözleşme imzaladı pic.twitter.com/Dpfb4ISjtw
Ajax'tan ayrılan Daley Blind, Bayern Münih'le 6 aylık sözleşme imzaladı pic.twitter.com/Dpfb4ISjtw— SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023
Altyapısından yetiştiği Ajax'ta uzun süre forma giyen Blind, 2014-2018 yıllarında Manchester United'ta oynamıştı. Ajax'ta 7 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Manchester United'da ise bir FA Kupası, bir Lig Kupası ve bir UEFA Avrupa Ligi zaferleri elde etmişti.
Daley Blind, gol sevincini babası Danny Blind ile kutladı.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vUgXjsXT5s
Daley Blind, gol sevincini babası Danny Blind ile kutladı.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vUgXjsXT5s— SPOR (@yenisafakspor) December 3, 2022