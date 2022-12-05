Spor Fenerbahçe ve Galatasaray Bertuğ Yıldırım için harekete geçti "Yerli Haaland"
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Fenerbahçe ve Galatasaray Bertuğ Yıldırım için harekete geçti: "Yerli Haaland"

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü. Daha önce Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Haaland ve Ibrahimovic'e benzettiği Bertuğ Yıldırım için, Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray Bertuğ Yıldırım için harekete geçti: Yerli Haaland
Transfermarkt verilerine göre Bertuğ Yıldırım'ın güncel piyasa değeri 700 bin euro.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan hazırlık karşılaşmaları oynanırken, bir yandan da transfer dönemi için çalışmalar yapılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Bertuğ Yıldırım için harekete geçti

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düştü. Hatayspor forması giyen 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım'ın transferi için çalışmalara başlayan her iki kulübün de, genç oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

"En büyük santrafor olacak"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözler kullanmıştı. Demirel, "Bertuğ Yıldırım 20 yaşında bir genç. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz" demişti.

  • 1 Temmuz 2021 tarihinde Sarıyer'den bedelsiz olarak transfer edilen Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Bu sezon Hatayspor formasıyla ligde 8 karşılaşmada süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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