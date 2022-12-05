Fenerbahçe ve Galatasaray Bertuğ Yıldırım için harekete geçti: "Yerli Haaland"

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan hazırlık karşılaşmaları oynanırken, bir yandan da transfer dönemi için çalışmalar yapılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Bertuğ Yıldırım için harekete geçti

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düştü. Hatayspor forması giyen 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım'ın transferi için çalışmalara başlayan her iki kulübün de, genç oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

"En büyük santrafor olacak"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözler kullanmıştı. Demirel, "Bertuğ Yıldırım 20 yaşında bir genç. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz" demişti.

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1 Temmuz 2021 tarihinde Sarıyer'den bedelsiz olarak transfer edilen Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Bu sezon Hatayspor formasıyla ligde 8 karşılaşmada süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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