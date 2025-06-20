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Trabzonspor ilk transferini resmen açıkladı! NFC ile duyuruldu

Trabzonspor ilk transferini resmen açıkladı! NFC ile duyuruldu

Tuğçe Erginkoç
17:2420/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk transferini duyurdu. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili kulüp, yeni transferini dikkat çeken bir yöntemle duyurdu. Fırtına, yeni sezon formalarında yer alan kulüp armasına NFC özelliği eklemişti. Cep telefonlarını armaya yaklaştıran taraftarlar, Wagner Pina'nın transferini öğrendi.



Wagner Pina kimdir?


22 yaşındaki Pina, kariyerine Portekiz takımlarından Sacavenense'de başladı. Tondela, Gouveia ve Belenenses formaları giyen genç futbolcu, 2023 yılında Estoril'e transfer olmuştu. Portekiz pasaportu da bulunan başarılı oyuncu, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile 2 maça çıktı.


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