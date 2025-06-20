Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili kulüp, yeni transferini dikkat çeken bir yöntemle duyurdu. Fırtına, yeni sezon formalarında yer alan kulüp armasına NFC özelliği eklemişti. Cep telefonlarını armaya yaklaştıran taraftarlar, Wagner Pina'nın transferini öğrendi.