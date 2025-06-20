Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk transferini duyurdu. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili kulüp, yeni transferini dikkat çeken bir yöntemle duyurdu. Fırtına, yeni sezon formalarında yer alan kulüp armasına NFC özelliği eklemişti. Cep telefonlarını armaya yaklaştıran taraftarlar, Wagner Pina'nın transferini öğrendi.
Wagner Pina kimdir?
22 yaşındaki Pina, kariyerine Portekiz takımlarından Sacavenense'de başladı. Tondela, Gouveia ve Belenenses formaları giyen genç futbolcu, 2023 yılında Estoril'e transfer olmuştu. Portekiz pasaportu da bulunan başarılı oyuncu, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile 2 maça çıktı.