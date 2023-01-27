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Spor

Sivasspor Samu Saiz'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, İspanyol kanat Samu Saiz'i transfer ettiğini açıkladı.

20:09 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kariyerinde 419 maça çıkan Samu Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı.

Kariyerinde 419 maça çıkan Samu Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı.

Kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, son olarak Girona forması giyen Samu Saiz Alonso'yu kadrosuna kattı.


Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor’umuz, sol kanat oyuncusu Samu Saiz’i 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Bugün Sivas’a gelen sporcu Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. Samu Saiz’a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Samu Saiz kimdir?

  • 22 Ocak 1991’de İspanya’nın Madrid kentinde dünyaya gelen Samu Saiz Alonso, futbola Real Madrid alt yapısında başladı. Ardından Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca ve Leeds United forması giyen sporcu son olarak Girona’da görev yaptı. Sol kanatta oynayan sporcu on numara mevkiinde de görev yapabiliyor.


#Sivasspor
#Samu Saiz
#Transfer
1 saat önce
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Sivasspor Samu Saiz'i kadrosuna kattı
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