22 Ocak 1991’de İspanya’nın Madrid kentinde dünyaya gelen Samu Saiz Alonso, futbola Real Madrid alt yapısında başladı. Ardından Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca ve Leeds United forması giyen sporcu son olarak Girona’da görev yaptı. Sol kanatta oynayan sporcu on numara mevkiinde de görev yapabiliyor.