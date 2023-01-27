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Kariyerinde 419 maça çıkan Samu Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı.
Kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, son olarak Girona forması giyen Samu Saiz Alonso'yu kadrosuna kattı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor’umuz, sol kanat oyuncusu Samu Saiz’i 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Bugün Sivas’a gelen sporcu Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. Samu Saiz’a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.