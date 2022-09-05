Spor Trabzonspora İngilizler önerildi
TRANSFER

Trabzonspor'a İngilizler önerildi

Süper Lig'de transferin kapanmasına 3 gün kala Trabzonspor'da kanat transferi beklenirken iki İngiliz futbolcu önerildi. Son olarak geçen sezon başı Everton'a bedelsiz olarak transfer olan Andros Townsend ile geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a da önerilen Nathan Redmond, bordo-mavililere önerildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRANSFER: Trabzonspora iki İngiliz önerildi, Nathan Redmond ve Andros Townsend kimdir, nerelidir?
Trabzonspor Haberleri - Andros Townsend & Nathan Redmond

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da transfer dönemi kapandı fakat Türkiye'de 8 Eylül'e kadar devam ediyor.

Avrupa'da transferin son saatlerinde Trabzonspor,

Georgios Masouras'ı kadrosuna katmak istemiş fakat Olympiakos'u bir türlü ikna edememişti.

İki İngiliz önerildi

Avrupa'da transferin kapanmasının ardından fırsat önerileri de gelmeye başladı. Son olarak Everton'da oynayan Andros Townsend ile Nathan Redmond, bordo-mavililere önerildi.

Abdullah Avcı'nın Masouras isteği dolayısıyla Olympiakos cephesiyle son bir kez daha görüşecek olan Trabzonspor, görüşmeden sonuç alamaması halinde gelen önerileri değerlendirmeye alacak.

Andros Townsend kimdir?

Tam adı Andros Darryl Townsend olan İngiliz futbolcu 16 Temmuz 1991 tarihinde Londra'nın Walthamstow semtinde dünyaya gelmiştir.

Futbol kariyerine Tottenham altyapısında başlayan Townsend, 2008 ile 2013 yılları arasında İngiltere'nin alt liglerinde kiralık olarak geçirmiştir.

  • Bu 5 yıllık dönemde 122 maça çıkan İngiliz kanat, 15 gol atarken 17 asist yaptı.

Sonraki 2.5 sezonda Tottenham süre alan 31 yaşındaki futbolcu, 75 maça çıkarken 8 gol atarken ve 12 asist yaptı.

2015-16 sezonu devre arasında 15.7 milyon euro karşılığında Newcastle'a transfer olan Townsend, burada 13 maça çıkarken 4 gol 2 asist yaptı.

Sadece yarım devre Newcastle'da kalan Andros, sezon sonu 15.6 milyon euro karşılığında Crystal Palace'a transfer oldu.

  • Crystal Palace'ta çok sevilen ve uzun yıllar burada oynayan tecrübeli sağ kanat, Londra ekibinde 185 maçta 16 gol atarken 28 asist yaptı.

31 yaşındaki Townsend, 13 kez İngiltere milli takımı forması giyerken, 3 gol kaydetti.

Nathan Redmond kimdir?

Trabzonspor'a önerilen bir diğer isim Nathan Daniel Jerome Redmond, 6 Mart 1994 tarihinde Birmingham'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2010 yılında doğduğu kentin takımında başlayan Jamaika asıllı futbolcu, Burton Albion'a kiralanmıştır.

  • Bir sezon sonra Birmingham City A takımına yükselen Redmond, burada çıktığı 82 maçta 9 gol 11 asist yaptı.

İki sezon sonra ilk transferini yapan 28 yaşındaki sol kanat, 2.3 milyon euro karşılığında Norwich City'e transfer oldu.

  • Norwich kariyerinde 123 maçına çıkan İngiliz kanat, 13 gol atarken 21 de asist yaptı.

2016 Temmuz ayında 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan futbolcu, kariyerine hala burada devam etmektedir.

  • Southampton'da 232 maçta 30 gol atan tecrübeli kanat, 27 de asist yaptı.

Nathan Redmond, kariyerinde sadece 1 kez İngiltere milli takımında görev almıştır.

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