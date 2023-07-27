Transferin hareketli takımı Samsunspor

Samsunspor 11 yıllık aranın ardından Süper Lig’de mücadele edecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu idaresinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte sezonun kadrosu da oluşturulmaya devam ediyor. Karadeniz temsilcisinde bu çerçevede 6 yabancı, 2 de yerli transfer yapıldı. Samsunspor, geçen yıl kadrosunda bulunan 11 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Samsun temsilcisinde kulübü ile kontratı bulunan 14 futbolcu is takımdan ayrı çalışıyor. Bu 14 futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi.





8 oyuncu transfer edildi

Kırmızı-beyazlılar yaz transfer döneminde Galatasaray’dan kaleci Okan Kocuk, Union Berlin’den stoper Rick Van Drongelen, Porto’dan sağ bek Nanu Gomes, Seraing’den forvet Marius Mouandilmadji, Köln’den kanat oyuncusu Kingsley Schindler, Lech Poznan’dan stoper Lubomir Satka, Galatasaray’dan orta saha Taylan Antalyalı ve Middlesbrought’tan sol bek Marc Bola’yı kadrosuna kattı.





11 futbolcu ile yollar ayrıldı

Karadeniz temsilcisinde ilk olarak Fenerbahçe’den kiralık olan Emre Demir ile Ankaragücü’nden kiralık olan Ali Kaan Güneren ile yollar ayrıldı. Akabinde ise Tomane Mendes, Ali Ülgen, Nurullah Aslan, Sheldon Bateau, Melih Okutan, Mücahit Albayrak, Sarp Ekinci, Ensar Arslan ve Aykut Özer ile yollar ayrıldı.





4’ü yabancı 14 futbolcu kendisine kulüp arıyor

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan 14’ü takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu oyunculardan 4’ü yabancı, 10’u ise yerli statüsünde bulunuyor. Kendilerine kulüp arayan futbolcular ise Berk Taşkın, Kadeem Harris, Yusuf Emre Gültekin, Amir Arlı, Polat Yaldır, Moussa Guel, Elano Yegen, Ahmet Sağat, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç, Furkan Fehmi Güneş, Elhadj Bah, Yusuf Ensar ve Guy Yameogo.





Ayrıca Karadeniz ekibi, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç’ı da kadrosuna katmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.



