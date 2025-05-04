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Trendyol Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı

14:294/05/2025, Pazar
IHA
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Trendyol Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR’ı Hollandalı Richard Martens oldu.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında bugün 3 maç oynanacak. Fenerbahçe’nin saat 19.00’da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Burak Pakkan olacak. Karşılaşmada VAR’da Hollandalı Richard Martens, AVAR’da da Onu Özütoprak görev yapacak.

Samsunspor saat 16.00’da Eyüpspor’u konuk edecek. Hakem Muhammet Ali Metoğlu’nun düdük çalacağı mücadelede Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Melih Kurt olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Macaristanlı Istvan Vad oturacak. Vad’a, AVAR’da Ogün Kamacı eşlik edecek.

Günün diğer karşılaşması Adana Demirspor ile Göztepe arasında oynanacak. Batuhan Kolak’ın yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Kolak’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Onur Gülter yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak. VAR koltuğunda da İspanyol Javier Alberola Rojas, AVAR’da Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

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