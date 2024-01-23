Trezeguet yıldızlaştı Mısır turladı

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Yeşil Burun Adaları, Mısır ile 2-2 berabere kalarak 7 puanla lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Yeşil Burun Adaları'nın gollerini Gilson Benchimol Tavares ve Bryan Teixera kaydetti. Mısır'ın golleri ise Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet ve Mostafa Mohamed'den geldi.





Yeşil Burun Adaları'nda forma giyen Ankaragücü futbolcusu Garry Rodrigues ve Fatih Karagümrük'te oynayan Ryan Mendes, sahaya ilk 11'de çıktılar. İki futbolcu da 64 dakika sahada kalırken, Mendes, ilk golün asistini yaptı.





Mısır'da Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet ise 46'ncı dakikada oyuna girip, ülkesi adına 1 gol ve 1 asist yaptı.









Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet golü attı! Mısır, Yeşil Burun Adaları karşısında skoru eşitledi 1-1! pic.twitter.com/V7yeYvCJOw — EXXENSPOR (@exxensport) January 22, 2024





Djiku ve Amartey dönüyor





Grupta oynanan diğer maçta ise Mozambik ve Gana 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şanslarını yitirdiler. Mozambik'in gollerini penaltıdan Geny Cipriano Catamo ve Reinildo Mandava kaydederken, Gana'nın gollerinin ikisi de penaltıdan olmak üzere Jordan Ayew'den geldi. Mozambik'te Bandırmasporlu Mexer ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Gana'da ise Fenerbahçeli Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken, Beşiktaşlı Daniel Amartey 72'nci dakikada oyuna dahil oldu.









Onuachu, Osayi-Samuel ve Ahmed Musa'nın formasını giydiği Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası'nda son 16 turuna yükseldi pic.twitter.com/xZU8TttHCc — SPOR (@yenisafakspor) January 22, 2024















