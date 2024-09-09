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Spor

TÜMOSAN Konyaspor Bouly Junior Sambou'yu kiralık gönderdi

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'da ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı ekip, Senegalli santrforu Bouly Junior Sambou'nun kiralık gönderildiğini duyurdu.

17:13 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
TÜMOSAN Konyaspor, ayrılığı resmen duyurdu.
TÜMOSAN Konyaspor, ayrılığı resmen duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor'un Senegalli santrforu Bouly Junior Sambou, İran'ın Gol Gohar takımına kiralık olarak transfer oldu.


Yeşil beyazlı kulüpten Sambou'nun transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:


"Futbolcumuz Bouly Junior Sambou'nun 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İran ekibi Gol Gohar Sirjan FC ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Sambou'ya yeni takımında başarılar dileriz."




#TÜMOSAN Konyaspor
#Bouly Junior Sambou
#Süper Lig
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