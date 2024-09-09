TÜMOSAN Konyaspor Bouly Junior Sambou'yu kiralık gönderdi

TÜMOSAN Konyaspor, ayrılığı resmen duyurdu.
TÜMOSAN Konyaspor'un Senegalli santrforu Bouly Junior Sambou, İran'ın Gol Gohar takımına kiralık olarak transfer oldu.
Yeşil beyazlı kulüpten Sambou'nun transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
Yeşil beyazlı kulüpten Sambou'nun transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Bouly Junior Sambou'nun 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İran ekibi Gol Gohar Sirjan FC ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Sambou'ya yeni takımında başarılar dileriz."
#TÜMOSAN Konyaspor
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1 saat önce