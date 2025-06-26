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TÜMOSAN Konyaspor’da transfere engel bir durum kalmadı

TÜMOSAN Konyaspor’da transfere engel bir durum kalmadı

14:0026/06/2025, Perşembe
IHA
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TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet.
TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet.

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, FIFA’daki dosyalara dair gerekli ödemelerin yapıldığını ve transfere engel bir durum kalmadığını söyledi.

Yönetim kurulunun, 13 Haziran’da göreve gelmesinin ardından özveri ve titizlikle sürdürdüğü çalışmalarına devam ettiğini belirten TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Göreve geldiğimiz bu kısa kısa süre içerisinde öncelikle mali / ekonomik anlamda ilerisi için sorun oluşturabilecek konuları ele almaya gayret ettik. Bu konuların başında ise şüphesiz FIFA’da bekleyen dosyalarımız gelmekteydi. Daha önce kamuoyuna yansıdığı gibi FIFA’da beş dosyamız bulunmaktaydı. Bu dosyalar, Alexandru Cicaldau (vergi borcu), IF Elfsborg FC (Emmanuel Boateng’in bonservis ücreti), Mame Biram Diouf (Futbolcu alacakları), Marlos Moreno Duran (futbolcu alacakları), Alexandru Cicaldau’dan (futbolcu alacakları) oluşuyordu. Taraftarımızın bilmesini isteriz ki; yönetimimiz bahse konu olan dosyalardaki tüm ödemeleri göreve geldiği ilk hafta gerçekleştirdi. Transferlerimizi etkileyecek şu an için olumsuz bir durum söz konusu değildir. Transfer noktasında şunun bilinmesini istiyoruz; futbol şube sorumlularımız, takımımıza katılacak yeni isimler doğrultusunda teknik heyetimiz ile istişarelerini yürütüyor. Transfer zorlu bir süreçtir. Resmi imzalar atılmadan isimler söylemek doğru olmuyor. Somut adımlar atıldıkça resmi kanallarımızdan gerekli açıklamaların yapılacağının bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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