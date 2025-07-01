TÜMOSAN Konyaspor'dan kadroya takviye

2024-2025 sezonunu 11’inci sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 1’inci etap kampının başlangıcını Konya'daki kendi tesisinde yapan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, pas çalışması yaptı. Antrenmanın sonunda ise oyuncular, 3 ayrı takıma ayrılarak 8’e 8 maç yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi biten takımın kalecisi Jakub Slowik ile yollarını ayırma kararı alan yeşil-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon başında Iğdır FK’ya kiralanan kaleci Bahadır Han Güngördü’nün geri dönmesinin ardından 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca yeşil-beyazlı ekip ayrıca takıma ön libero takviyesi yaparak şu an takımda 10 numara pozisyonunda oynayan Melih İbrahimoğlu’nun kardeşi Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.