Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyasporlu Pedrinho'nun frikik golleri dikkat çekiyor

TÜMOSAN Konyasporlu Pedrinho'nun frikik golleri dikkat çekiyor

11:2018/10/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Pedrinho (solda), Eyüpspor'dan rakibi Leo Dubois ile hava topu mücadelesinde.
Pedrinho (solda), Eyüpspor'dan rakibi Leo Dubois ile hava topu mücadelesinde.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da 8 haftada 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, takımına katkı vermeye devam etmek istediğini söyledi.

TÜMOSAN Konyaspor'un sezon başında Bulgaristan ekibi CSKA 1848'den transfer ettiği 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pedro Henrique Oliveira dos Santos Pedrinho, kente ve Türk futboluna kısa sürede adapte oldu. Kasımpaşa ve Bodrumspor deplasmanında attığı frikik golleriyle dikkati üzerine çeken Pedrinho, Samsunspor deplasmanında takımına 3 puanı getiren skoru kaydetti.


Toplamda kullandığı 5 frikikten 2'sini gole çeviren Brezilyalı oyuncu, ikisinde ise kaleciyi geçemedi. Yüksek isabetli frikik istatistiğine sahip Pedrinho, tehlikeli bölgelerde kazanılan serbest vuruşlarda topun başına geçtiğinde yeşil beyazlı taraftarı heyecanlandırıyor.


"Her şeyden önce muazzam bir taraftarımız ve stadımız var"


Pedrinho, Türkiye'ye büyük beklentiler içinde geldiğini söyledi. TÜMOSAN Konyaspor'da sezon öncesi iyi bir kamp süreci geçirdiğini anlatan Pedrinho, şöyle konuştu:


"Konyaspor'da günler ilerledikçe beklentilerimin karşılandığını söyleyebilirim. Her şeyden önce muazzam bir taraftarımız ve stadımız var. Bu ikisi birleştiğinde burada güzel bir aidiyet yakaladım. Burada olabildiğince evde zaman geçiriyorum. Kebap, sevdiğim bir yemek. Konya, Bulgaristan gibi sakin bir şehir. Bundan memnunum. İnsanlar gördüğünde ilgi gösteriyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Kısa sürede tanınmış olmak güzel."

Pedrinho, frikikteki başarısına ilişkin, "O an sadece gole odaklanıyorum. Gol attığım maçlarda aynı metodu uyguladım. Burada istatistiğimden çok takımımın 3 puanını hedefliyorum. Burada olabildiğince puanlar almak istatistiğimden çok daha önemli. Oynadıkça puanlar da gelecektir." dedi.


"Çok güçlü sıkı çalışan bir oyuncu grubumuz var"


Takımdaki birlikteliğin önemine işaret eden Pedrinho, "Çok güçlü, sıkı çalışan bir oyuncu grubumuz var. Burada birbirimize bağlıyız, istekliyiz. Bir dayanışma ortamımız var. Beşiktaş maçından da aynı zamanda üç puan alma hedefimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda çalıştığımız için takımımızın yukarı doğru çıkacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

#Konyaspor
#Pedrinho
#SüperLig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için sıkı pazarlık başlayacak: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler gelmeye başladı