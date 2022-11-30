ÖZET | Tunus 1-0 Fransa

Gruptan çıkmayı geçen hafta garantileyen Fransa son maçta Tunus'a 1-0 mağlup olmasına rağmen D Grubu'ndan lider çıkarken, Tunus 4 puanla D Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı.

Tunus'a galibiyet yetmedi

Tunus, Fransa ile Education Şehir Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabakada Yeni Zellandalı Matthew Conger düdük çaldı. Maça etkili başlayan Tunus'un 12. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Tunus, 58. dakikada Khazri ile 1-0 öne geçti ve o anki skorlar ile grupta ikinci sıraya yükselmişti ancak aynı dakikalarda Avustralya'nın Danimarka karşısında öne geçmesiyle 3. sıraya geriledi. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Griezmann'ın bulduğu gol VAR'dan döndü ve maçın skoru değişmemiş oldu.

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Gruptaki iki karşılaşmada da skorlar 1-0 bitti ve D Grubu'nu Fransa lider, Avustralya ise ikinci sırada tamamlayarak isimlerini son 16 turuna yazdırdı

Tunus-Fransa maç özeti

Tunus-Fransa maçının özetini izlemek için tıklayınız.



