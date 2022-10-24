Türk futbolunda VAR sistemi tartışılıyor: "Hakem hata yapabilir ama VAR'ın buna lüksü yok"

Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, yenisafak.com Spor Editörü Mustafa Göksel'in sorularını cevapladı. TVNET ekranlarında konuşan Yılmaz, 'Başarısız isimlerin etrafında dönen herhangi bir sistemin başarı şansı yok. Bizlere nitelikli, kaliteli isimler gerekiyor' ifadelerini kullandı.
İşte Abdullah Yılmaz'ın sözlerinden öne çıkanlar;
- -"Bu hakemlerin bir başı var. Bireyleri, hakemleri tek tek konuşursak bu işin gerçek yüzünü göz ardı etmiş oluruz."
- -"TFF, VAR odasına insanları sokup bakın bizim odalarımız çok güzel, şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diyor. Yahu bizim derdimiz oda mı?"
- "Merkez Hakem Kurulu'nda tartışılan isimlere bakıyoruz. Sürekli gelip gitmişler. Bu insanları başarısız kabul ettiysek niye aynı isimler görevlere geliyor? Geliyorlar kaos, gidiyorlar kaos!"
- -"Sistem baştan kopuk. Eğitim yanlışsa, hakem tercihi yanlışsa, sahaya sürülen hakemler yanlışsa o zaman niye hakemleri suçluyoruz. Bunları yöneten insanların üstüne gitmemiz gerekiyor. Daha önce başarısız olan insanlar topluluğundan başarı bekliyoruz!"
- -"Kalkıp sahada başarısız olan hakemleri VAR'a alıp, terfi ettiriyorlar. VAR hakeminin müdahalesi sizi vezir de eder rezil de eder."
- -"VAR hakemi Sacha Boey'un pozisyonuna müdahale etmeyip daha ne yapacak. Bu karar sadece bu maçı değil derbiyi de etkiliyor. Boey o maçta oynamayacak!"
- -"VAR hakem kadrosunun sorumlusu Murat Ilgaz. Kurulduğundan bu yana sen varsın. Sen ne biliyorsun da 4-5 yıldır VAR'ın başındasın. Unvanlar değişiyor ama sen orada varsın. Ne düzeldi şimdiye kadar? Hep daha kötüye gitti. Daha deneyimli isimleri getirmeliyiz."
GALATASARAY'IN HAKEM RAHATSIZLIĞI
Eski hakem Abdullah Yılmaz: Hakemler hata yapabilir, ancak VAR hakemi bu hata lüksüne sahip değil. @mgoksell pic.twitter.com/EapBhW2KVy
GALATASARAY'IN HAKEM RAHATSIZLIĞI