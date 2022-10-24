Türk futbolunda VAR sistemi tartışılıyor: "Hakem hata yapabilir ama VAR'ın buna lüksü yok" Süper Lig'de son haftalarda birçok takım VAR'ın kullanımından dolayı rahatsız. Yapılan hakem hataları ve düzeltilmeyen kararların ardından sistem tartışma konusu haline geldi. Konuyla ilgili konuşan eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, 'Hakemler hata yapabilir ancak VAR'ın buna lüksü yok. Başarısız isimlerle istediğiniz sistemi getirin, bu iş düzelmez' ifadelerini kullandı.

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