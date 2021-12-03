Spor Türk futbolunun gelecek vadeden ismi deniyordu 1 dakika bile süre verilmedi
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Türk futbolunun gelecek vadeden ismi deniyordu 1 dakika bile süre verilmedi

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferlerden bazıları sosyal medyada gündem haline geldi. Bu futbolcuların en başında ise Bursaspor'dan alınan Burak Kapacak var.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk futbolunun gelecek vadeden ismi deniyordu 1 dakika bile süre verilmedi
Vitor Pereira - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Avrupa'ya transfer yapmak üzereyken kadrosuna kattığı Burak Kapacak sarı lacivertli forma altında henüz 1 dakika bile süre alamadı.

Vitor Pereira'nın sezonun ilk haftalarında 'zamana ihtiyacı var' dediği futbolcunun hala kadroda şans bulmaması tepkilere neden oldu.

Portekizli teknik adam sezon başında yapılan transferlerden Steven Caulker'in de kadroda olmasını istememiş ve İngiliz futbolcu Gaziantep'e kiralanmıştı.

Kiralık olarak takımdan ayrılabilir

  • Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Burak Kapacak'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Portekizli teknik adamın şans vermemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan futbolcuya Süper Lig'den birçok takımın ilgisi olduğu belirtildi.

Burak Kapacak sezon başında yaklaşık 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
İHA
Burak Kapacak sezon başında yaklaşık 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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