Türk kulüplerinin gözdesi Marko Livaja'nın yeni takımı belli oldu

Yunan ekibi AEK'dan ayrılan Hırvat forvet Marko Livaja, ülkesine geri döndü.

Hajduk Split Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

"Eve döndüğüm için mutluyum"

Daha önce sadece hazırlık maçlarında formasını giydiği Hajduk Split'e döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Livaja, "Bu kadar uzun zamandan sonra eve döndüğüm için mutluyum. Sevdiklerimle birlikte hedeflerimize ulaşmaya çalışacağım" dedi.

Livaja'nın adı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tranbzonspor ile de anılmıştı.

Son olarak formasını giydiği AEK'da 147 maça çıkan Marko Livaja, 42 gol 29 asistlik bir performans ortaya koydu.

Ponovno u bijelom dresu: Marko Livaja se vratio u Hajduk! • https://t.co/JGny0LEQEa #Hajduk pic.twitter.com/D5Eho3dYpc REKLAM February 17, 2021