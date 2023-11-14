Türk takımları Emil Breivik için sıraya girdi: Menajeri İstanbul'a geldi

Norveç'in Molde takımında forma giyen Emil Breivik'in transferi için menajeri Jim Solbakken İstanbul'a geldi. Solbakken, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için hangi takımla görüştüğünü açıklamadı.

Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan oyuncu için o dönem sarı kırmızılı kulübün transfer girişiminin olduğu iddia edilmişti. Breivik için son dönemlerde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ismi transfer haberlerinde yer aldı.