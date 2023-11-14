Türk takımları Emil Breivik için sıraya girdi: Menajeri İstanbul'a geldi

Emil Breivik - Molde
Norveç'in Molde takımında forma giyen Emil Breivik'in transferi için menajeri Jim Solbakken İstanbul'a geldi. Solbakken, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için hangi takımla görüştüğünü açıklamadı.
Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan oyuncu için o dönem sarı kırmızılı kulübün transfer girişiminin olduğu iddia edilmişti. Breivik için son dönemlerde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ismi transfer haberlerinde yer aldı.
Öte yandan Galatasaray'ın Breivik'in transferini gerçekleştiremediği yaz transfer dönemi sonundan bugüne dek oyuncuyu takip ettirdiği ve Norveç Ligi'ne sık sık scout gönderdiği belirtildi.
Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emil Breivik, bu sezon çıktığı 42 maçta 12 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.