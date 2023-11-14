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Spor

Türk takımları Emil Breivik için sıraya girdi: Menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemesinde rakibi olan Molde'de Emil Breivik performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Norveçli orta saha oyuncusunun menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

22:53 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 23:03 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Emil Breivik - Molde

Emil Breivik - Molde

Norveç'in Molde takımında forma giyen Emil Breivik'in transferi için menajeri Jim Solbakken İstanbul'a geldi. Solbakken, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için hangi takımla görüştüğünü açıklamadı.

Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan oyuncu için o dönem sarı kırmızılı kulübün transfer girişiminin olduğu iddia edilmişti. Breivik için son dönemlerde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ismi transfer haberlerinde yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'ın Breivik'in transferini gerçekleştiremediği yaz transfer dönemi sonundan bugüne dek oyuncuyu takip ettirdiği ve Norveç Ligi'ne sık sık scout gönderdiği belirtildi.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emil Breivik, bu sezon çıktığı 42 maçta 12 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.




#Galatasaray
#Jim Solbakken
#Emil Breivik
2 saat önce
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