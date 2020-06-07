Türk takımları Turan Kupası'nda karşılaşacak

Ön hazırlık çalışmalarına başlanılan, birçok üniversiteden çok önemli profesörlerin organizasyonun planlamasında yer aldığı Turan Kupası’na 11 Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor.

İçlerinde UEFA’nın organizasyonlarında yer alan Qarabağ, Neftçi, Karagandy, Aktobe ve UFA gibi birçok takımın bulunduğu Türk devletleri, bu kupayla birlikte kendilerine yeni bir ekonomik gelir oluşturacaklar. Gelirin dışında Türk devletleri arasındaki kulüplerde oyuncu ve teknik direktör alışverişi, bilgi paylaşımı ve birçok konuda etkileşim de turnuvanın temel hedeflerinden biri olarak göze çarpıyor.

Euroleague gibi

Turan Kupası, rol model olarak Euroleague’i benimsiyor. Organizasyon için 12 akademisyen ve spor dünyasından tanınan birçok isim de destek veriyor. Planlama ve program yapıldıktan sonra tanıtımı yapılması planlanıyor.

"Türk takımların bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz"

Çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılması planlanan Turan Kupası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman açıklamalarda bulundu.

Sadece Türk devletlerinin takımlarının katılacağı sürdürülebilir bir kupa oluşturmak istediklerini söyleyen Teoman, "Bu turnuva sayesinde Türk devletlerinde takımların varlığını ve bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede Türk devletlerinin futbol takımlarının gelişimine katkıda bulunacak" dedi.

Tractor FC 100 bin Türk taraftarla rekor kırdı Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör FC-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.Bu alanda Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin 200 kişinin takip ettiği Borussia Dortmund-Wolfsburg karşılaşması ikinci, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375 futbolseverin izlediği Real Madrid-Real Betis maçı ise üçüncü sırada yer aldı.İstiklal maçında stadyumu tamamen dolduran Traktör FC taraftarı futbolseverlere görsel bir şölen sunmuştu;100 bin Türk! #Tractor 📽 ig/mehrdadnikmard pic.twitter.com/uA9FeBO5Aa— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Kasım 2019 Transfermarkt'a göre hafta sonu tüm dünyada en fazla seyircinin tribünden takip ettiği ilk 5 maç şöyle:1. Traktör FC-İstiklal (100 bin)2. Borussia Dortmund-Wolfsburg (80 bin 200)3. Real Madrid-Real Betis (70 bin 375)4. Flamengo-Corinthians (64 bin 985)5. Arsenal-Wolverhampton Wanderers (60 bin 383)Video: Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inlettiİran 'Türkiye' sesleriyle inledi