Tractor FC 100 bin Türk taraftarla rekor kırdı

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör FC-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.

Bu alanda Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin 200 kişinin takip ettiği Borussia Dortmund-Wolfsburg karşılaşması ikinci, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375 futbolseverin izlediği Real Madrid-Real Betis maçı ise üçüncü sırada yer aldı.

İstiklal maçında stadyumu tamamen dolduran Traktör FC taraftarı futbolseverlere görsel bir şölen sunmuştu;

100 bin Türk! #Tractor



📽 ig/mehrdadnikmard pic.twitter.com/uA9FeBO5Aa — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Kasım 2019

Transfermarkt'a göre hafta sonu tüm dünyada en fazla seyircinin tribünden takip ettiği ilk 5 maç şöyle:

1. Traktör FC-İstiklal (100 bin)

2. Borussia Dortmund-Wolfsburg (80 bin 200)

3. Real Madrid-Real Betis (70 bin 375)

4. Flamengo-Corinthians (64 bin 985)

5. Arsenal-Wolverhampton Wanderers (60 bin 383)

00:28 dk 01 Kasım 2019 Yeni Şafak Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti Tractor FC, evindeki İstiklal maçını 4-2 kaybetti. Mücadele esnasında 80 bin taraftar 'Türkiye, Türkiye' tezahüratlarında bulundu.