ASYA LİGLERİ

Tractor FC 100 bin Türk taraftarla rekor kırdı

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği İran Ligi ekibi Traktör FC'nin sahasında İstiklal takımı ile yaptığı maç, seyirci sayısı bakımından hafta sonu tüm dünyada yapılan müsabakalar dikkate alındığında zirvede yer aldı.

Haber Merkezi AA
Tractor FC'nin İstiklal maçını 100 bin Türk izledi.

Tractor FC'nin İstiklal maçını 100 bin Türk izledi.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör FC-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.

Bu alanda Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin 200 kişinin takip ettiği Borussia Dortmund-Wolfsburg karşılaşması ikinci, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375 futbolseverin izlediği Real Madrid-Real Betis maçı ise üçüncü sırada yer aldı.

İstiklal maçında stadyumu tamamen dolduran Traktör FC taraftarı futbolseverlere görsel bir şölen sunmuştu;

Transfermarkt'a göre hafta sonu tüm dünyada en fazla seyircinin tribünden takip ettiği ilk 5 maç şöyle:

  • 1. Traktör FC-İstiklal (100 bin)
  • 2. Borussia Dortmund-Wolfsburg (80 bin 200)
  • 3. Real Madrid-Real Betis (70 bin 375)
  • 4. Flamengo-Corinthians (64 bin 985)
  • 5. Arsenal-Wolverhampton Wanderers (60 bin 383)

Görüntü Transfermarkt'ten alınmıştır.
Görüntü Transfermarkt'ten alınmıştır.

Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti
Yeni Şafak

Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti

Tractor FC, evindeki İstiklal maçını 4-2 kaybetti. Mücadele esnasında 80 bin taraftar 'Türkiye, Türkiye' tezahüratlarında bulundu.

İran 'Türkiye' sesleriyle inledi
İran 'Türkiye' sesleriyle inledi

İran Ligi'nin 9. haftasında Tractor FK kendi evinde İstiklal'i konuk etti. Yaklaşık 100 bin Türk taraftar önünde oynanan karşılaşma, İstiklal takımının 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Tractor bu maçı kazansaydı 20 puanla liderlik koltuğuna oturacaktı.6 Türk gözaltına alındıTebriz Sehend stadyumunda oynanan maça Tahran, Erdebil, Hoy, Kazvin ve Şiraz'dan binlerce Türk geldi.Iran güvenlik güçleri Tebriz girişinde bir çok otobüsü geri çevirirken 6 Türk gözaltına alındı.Video: Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti'Barış Pınarı'ndan rahatsızlarGüney Azerbeycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi, bugün yaşanan coşkunun Türkiye'ye duyulan sevgi ve özlem niteliği ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek boyutu taşıdığını belirtti.Stadyum içerisinde 70 bin taraftarın 90 dakika boyunca hiç susmadan Türkiye lehine tezahürat yaptığını kaydeden Makuyi, maça giremeyen 50 bin Türk'ün de stadyum çevresinden bu coşkuya katıldığını anlattı.Elyar Makuyi ayrıca bugün verilen desteğin Iran'da bazı resmi makamların Barış Pınarı Harekatı aleyhine yaptığı açıklamalara cevap mahiyetinde olduğunu da vurguladı.

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