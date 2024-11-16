A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün Galler'i konuk edecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.





A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta yoluna namağlup devam ediyor. İlk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalan milliler, daha sonra İzlanda'yı 2 maçta ve Karadağ'ı iç sahada mağlup etmeyi başarmıştı. 10 puanla lider durumda bulunan milliler, Galler karşısında kazanması halinde grubunu zirvede tamamlamayı garantileyecek ve son maçlar öncesinde adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir sonuçta salı günü Karadağ ile yapacağımız son maç önem kazanacak.













Kenan Yıldız olmayacak





A Milli Takım'da Kenan Yıldız, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Bu isimlerin yerine ise Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi. Son olarak ise sol arka adalesinde sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu, kadrodan çıkarıldı.









5 isim sınırda





A Milli Takımımızda Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Arda Güler, Orkun Kökçü ve Mert Müldür, bugünkü maç öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler Galler karşılaşmasında görev alıp kart görmeleri durumunda salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak grubun son maçında milli takımı yalnız bırakcak.





Galler karşısındaki muhtemel 11'imiz





Mert Günok, Zeki, Merih, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper.



















