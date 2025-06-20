Filenin Sultanları, VNL'in İstanbul'da oynanan ikinci etabına da fırtına gibi başladı. İki maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili detaylar haberimizde...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Güney Kore ise VNL'de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.