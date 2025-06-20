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Filenin Sultanları Güney Kore karşısında!

Filenin Sultanları Güney Kore karşısında!

11:0020/06/2025, Cuma
AA
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Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye oyuncuları aldıkları sayının ardından sevinç yaşadı.
Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye oyuncuları aldıkları sayının ardından sevinç yaşadı.

Filenin Sultanları, VNL'in İstanbul'da oynanan ikinci etabına da fırtına gibi başladı. İki maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili detaylar haberimizde...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.


Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta ve hangi kanalda?


Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Güney Kore ise VNL'de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.


Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


Pasörler:
Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı:
Melissa Vargas

Smaçörler:
Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

Orta oyuncular:
Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar:
Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular:
Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
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