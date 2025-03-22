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Türkiye ile Macaristan 17. kez karşı karşıya

Türkiye ile Macaristan 17. kez karşı karşıya

11:2222/03/2025, Cumartesi
AA
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A Milli Takım, RAMS Park'ta oynanan maçı 3-1 kazandı.
A Milli Takım, RAMS Park'ta oynanan maçı 3-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 16 maçta 5 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı.

İki ülke A milli takımları arasında 9'u resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 16 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 16 maçtan 5'ini Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 18 golüne, Macaristan 30 golle yanıt verdi.


Resmi maçlarda Türkiye üstün


Türkiye ile Macaristan arasındaki resmi maçlarda ise ay-yıldızı ekibin üstünlüğü bulunuyor. İki ülke milli takımları şimdiye kadar 9 resmi maçta karşılaştı. Bu maçlarda Türkiye'nin 4, Macaristan'ın 3 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. 1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı. Türkiye ile Macaristan'ın 20 Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda karşılaştığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.


Macarlardan farklı galibiyet


Türkiye, 102 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.


Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç


A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı. Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.



#A Milli Futbol Takımı
#Budapeşte
#UEFA Uluslar Ligi

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