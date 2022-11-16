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Rakibimiz İskoçya

A Milli Futbol Takımımız, bugün İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. A Milli Takım'ın bu mücadelesinde Emre Mor ve Merih Demiral yer almayacak. Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım'ın muhtemel 11'i nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Takım'ın hazırlıkları sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine kadrodan çıkarıldı.

Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. A Milliler, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye-İskoçya maçının muhtemel 11'leri

  • TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Berkay Özcan, ismail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.
  • İSKOÇYA: Gordon, Patterson, Hendry, Porteous, Taylor, Fraser, Gilmour, Armstrong, McLean, McGinn, Adams.
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