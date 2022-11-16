Rakibimiz İskoçya

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine kadrodan çıkarıldı.
Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. A Milliler, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
Türkiye-İskoçya maçının muhtemel 11'leri
- TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Berkay Özcan, ismail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.
- İSKOÇYA: Gordon, Patterson, Hendry, Porteous, Taylor, Fraser, Gilmour, Armstrong, McLean, McGinn, Adams.