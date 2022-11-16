Rakibimiz İskoçya A Milli Futbol Takımımız, bugün İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. A Milli Takım'ın bu mücadelesinde Emre Mor ve Merih Demiral yer almayacak. Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım'ın muhtemel 11'i nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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