Türkiye - Karadağ Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de oynadığı İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etti ve 4 puan liderlik koltuğunda yer alıyor. Karadağ ise İzlanda'ya 2-0, Galler'e de 2-1 yenildi ve son sırada bulunuyor. Türkiye - Karadağ mücadelesini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Peki, A Milli Takım’da Karadağ maçında ilk 11’de kimler var? İşte Türkiye - Karadağ maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE

1 Mert Günok

4 Samet Akaydin

20 Ferdi Kadıoğlu

14 Abdülkerim Bardakçı

18 Mert Müldür

8 Arda Güler

10 Hakan Çalhanoğlu

5 Okay Yokuşlu

25 Yunus Akgün

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Kenan Yıldız

KARADAĞ

1 Milan Mijatovic

2 Andrija Vukcevic

5 Nikola Sipcic

19 Slobodan Rubezic

23 Adam Marusic

8 Milos Brnovic

16 Vladimir Jovovic

9 Stefan Mugosa

10 Stevan Jovetic

11 Nikola Krstovic

18 Driton Camaj

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile karşılaşacak. Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de oynadığı İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etti ve 4 puan liderlik koltuğunda yer alıyor. Karadağ ise İzlanda'ya 2-0, Galler'e de 2-1 yenildi ve son sırada bulunuyor.

5. randevu

Türkiye ile Karadağ ile 2'si resmi, 2'si de özel olmak 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 7 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

İki ülke son olarak 16 Kasım 2021 tarihinde Karadağ'da oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup müsabakasında karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Millilerin 634. müsabakası

Milliler, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 633. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 348'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 632 müsabakada 1'i hükmen 246 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 864 gol kaydederken, kalesinde ise 906 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 16. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 10'u resmi, 5'i özel olmak üzere 15 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Samsun'da 3. milli maç heyecanı

Ay-yıldızlılar, bugüne kadar Samsun'da 2 kez sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar, burada oynanan iki maçı da kazandı. Milli takım bu süreçte 1 Mayıs 1996'da Ukrayna'yı 3-2 ve 19 Haziran 2023'te de Galler'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

A Milli Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Almanya'nın Stuttgart ekibinde oynayan Atakan Karazor, ilk kez aday kadrosuna çağrılırken, Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

Millilerde ayrıca kadroya çağrılan İsmail Yüksek ve Mert Günok ise sakatlıklardan dolayı çıkarıldı. Mert'in yerine de Eyüpspor'dan Berke Özer alındı.

Galler karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında oynamayan Barış Alper Yılmaz'ın da cezası bitti ve Karadağ mücadelesinde yer alabilecek.

Daniele Chiffi düdük çalacak

Türkiye - Karadağ mücadelesini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.







