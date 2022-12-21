Giresunspor-Karacabey: 0-5

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Giresunspor, sahasında Karacabey Belediyespor'u ağırladı.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bursa ekibine farklı galibiyeti getiren golleri Ömer Kuşan (2), Abdullah Balıkçı ve Fatih Aktay (P) kaydetti.
Karacabey Belediyespor, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.
Giresunspor-Karacabey maçının golleri
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 1 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
⚽️ Ömer 10' pic.twitter.com/kfpg9mzfzl
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 1 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 2 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
⚽️ Ömer 32' pic.twitter.com/p0UVSc4oOv
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 2 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 3 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
⚽️ Abdullah 50' pic.twitter.com/LRVr8Xu9v8
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 3 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 4 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
⚽️ Abdullah 68' pic.twitter.com/eEC5sbSXaV
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 4 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 5 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
⚽️ Fatih (P) 84' pic.twitter.com/BDVAyXnqOB
GOL | 🟢⚪️ Giresunspor 0 🆚 5 Karacabey 🔵⚫️ #ZTK
Giresunspor-Karacabey Belediyespor maç özeti
10. dakikada rakibinin pas hatasını değerlendiren Ömer, hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, meşin yuvarlağı çaprazdan ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada Karacabey’de Abdullah’ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
68. dakikada Karacabey’de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4
84. dakikada Abdullah’a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5