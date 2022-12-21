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Giresunspor-Karacabey: 0-5

TFF 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Türkiye Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Bursa temsilcisi, Süper Lig ekibi Giresunspor'u 5-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası: Giresunspor 0-5 Karacabey maç özeti izle
İki futbolcunun top kapma mücadelesi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Giresunspor, sahasında Karacabey Belediyespor'u ağırladı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bursa ekibine farklı galibiyeti getiren golleri Ömer Kuşan (2), Abdullah Balıkçı ve Fatih Aktay (P) kaydetti.

Karacabey Belediyespor, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.

Giresunspor-Karacabey maçının golleri

Giresunspor-Karacabey Belediyespor maç özeti

10. dakikada rakibinin pas hatasını değerlendiren Ömer, hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, meşin yuvarlağı çaprazdan ağlara gönderdi. 0-1

32. dakikada Karacabey’de Abdullah’ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

68. dakikada Karacabey’de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4

84. dakikada Abdullah’a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5

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