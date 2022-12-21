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Karagümrük-Uşakspor 3-0

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Uşakspor'u üç golle mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası: Karagümrük 3-0 Uşakspor maç özeti izle
Karagümrüklü futbolcuların gol sevinci

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele kırmızı-siyahlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 14. dakikada Kouassi, 71. dakikada Colley ve 84. dakikada Kazım Kazım kaydetti.

Pirlo'nun öğrencileri bu sonuçla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

4. hakem hakem fenalaştı

Öte yandan mücadelenin 4. hakemi Cansu Tiryaki, maçın henüz başında bir rahatsızlık geçirdi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Tiryaki, maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.


Fatih Karagümrük-Uşakspor maçının golleri:

Giresunspor-Karacabey: 0-5
SPOR
Giresunspor-Karacabey: 0-5

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