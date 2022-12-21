Karagümrük-Uşakspor 3-0

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele kırmızı-siyahlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 14. dakikada Kouassi, 71. dakikada Colley ve 84. dakikada Kazım Kazım kaydetti.
Pirlo'nun öğrencileri bu sonuçla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
4. hakem hakem fenalaştı
Öte yandan mücadelenin 4. hakemi Cansu Tiryaki, maçın henüz başında bir rahatsızlık geçirdi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Tiryaki, maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Fatih Karagümrük-Uşakspor maçının golleri:
GOL | 🔴 F. Karagümrük 1 🆚 0 Uşak Spor ⚫️ #ZTK
⚽️ Kouassi 14' pic.twitter.com/u11vPef8as
GOL | 🔴 F. Karagümrük 1 🆚 0 Uşak Spor ⚫️ #ZTK
GOL | 🔴 F. Karagümrük 2 🆚 0 Uşak Spor ⚫️ #ZTK
⚽️ Colley 71' pic.twitter.com/c2UdkcW1ex
GOL | 🔴 F. Karagümrük 2 🆚 0 Uşak Spor ⚫️ #ZTK
GOL | 🔴 F. Karagümrük 3 🆚 0 Uşak Spor ⚫️ #ZTK
⚽️ Colin Kâzım 84' pic.twitter.com/xo43LD1Ewb
GOL | 🔴 F. Karagümrük 3 🆚 0 Uşak Spor ⚫️ #ZTK