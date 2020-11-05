ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası'nda unutulmaz maç: 12 kişi ile maça çıktılar kaleci forvet oynadı

Futbol müsabakaları COVID gölgesinde oynanmaya devam ediyor. Bu noktada bazı kulüpler de ciddi sıkıntılar yaşıyor. TFF 2. lig takımlarından Ankara Demirspor'un yaşadığı gibi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Demirspor, Bugsaşspor mücadelesinde esame listesine 12 kişi bildirdi.

Ankara Demirspor, Bugsaşspor mücadelesinde esame listesine 12 kişi bildirdi.

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan Ankara Demirspor-Bugsaşspor karşılaşması günün en dikkat çeken maçlarından bir tanesiydi. Bunun sebebi başkent ekibinde 15 kişide COVID tespit edilmiş olması ve bu mücadeleye 12 kişilik kadro bildirmek zorunda kalmış olması.

Ankara Demirspor'un yaşadığı COVID sıkıntısına rağmen ertelenmeyen üçüncü tur mücadelesini eksik ve dar bir kadro ile çıkan başkent ekibi 2-0 kazanmasını bildi.

Ankara Demirspor'un yedek kulübesinde mücadelede sadece bir isim vardı. Başkent ekibinde kulübedeki isim kaleci olan Ömercan Avcı idi. Avcı, karşılaşmaya 81. dakikada dahil olurken forvet bölgesinde oynadı.

Ankara Demirspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken bir üst tura yükselmeyi başardı.

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