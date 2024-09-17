Türkiye U16 Milli Takımı şampiyon oldu

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahalarında oynanan mücadelede Türkiye’nin gollerini 22 ile 45. dakikalarda Mustafa Duru, 37. dakikada Adnan Efe Fettahoğlu ve 48. dakikada Hasan Mert Tuncel atarken, Danimarka’nın gollerini 11. dakikada Malthe Mortensen ve 74. dakikada Omran Khatar kaydetti.
Bu sonuçların ardından Türkiye U16 Millî Takımı, son maçlar öncesinde aldığı iki galibiyetle turnuvayı lider olarak bitirmeyi garantiledi
Ay-Yıldızlılar Romanya, Danimarka ve Portekiz’in mücadele ettiği turnuvada şampiyon oldu. Son maçlar, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye-Portekiz ve Danimarka-Romanya arasında oynanacak.