Türkiye'de bileği bükülmeyen 7 takım var

Süper Lig'de mücadele eden 19 ekipten sadece Galatasaray, mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı. Lider Galatasaray, oynadığı 11 maçın 10'unu kazanırken 1 karşılaşma sonunda sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece Kasımpaşa'ya puan kaybetti. Ligin 7. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş ve Eyüpspor ise 2 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

2. Lig'de 18'er takımın yer aldığı "Beyaz" ve "Kırmızı" gruplarda 2 takım, yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Beyaz Grup'ta 2. sıradaki Sarıyer, 7 galibiyet ve 4 beraberlik, Kırmızı Grup'ta 3. sıradaki Serik Belediyespor, 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 11 haftada taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.

Liglerdeki yenilgisiz 3 takımdan 2'si Bursa'yı temsil eden ekipler oldu.

2. Grup'ta yenilgisiz takım bulunmazken 3. Grup'ta 4. sıradaki Aliağa Futbol ile 4. Grup'ta 5. sırada yer alan Bursa Nilüfer Futbol, yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Ligde ABB Fomget ve ALG Spor ise şu ana kadar 1 mağlubiyet aldı.