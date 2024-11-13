Hasan Arat'tan yabancı hakem isteği: Fenerbahçe maçını işaret etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son haftalarda yaşanan hakem hatalarının ardından soluğu Riva'da aldı.





Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından başkan Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Başkan Hasan Arat şöyle konuştu:

'İnsanlar tahammül edemiyor'

"Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil, net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor."





'İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz'

"Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir. Avrupa'da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye'de daha adaletli olunmalı. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide (Fenerbahçe) bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı."

'Türkiye'de iyi şeyler olacak'

"Kendi iç meselelerimizle ilgili de basın toplantısı düzenleyeceğim. Lig bitmedi, ligin adil bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Avrupa'da önemli maçlarımız var. Tel Aviv kararı konusunda sürekli sayın başkan ile görüştük. UEFA Başkanı geldiğinde, bizleri de davet etti. Türkiye'de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak."





'Bunu söylemekten kaçınmayız'

"Beşiktaş'ta belli kırılmalar yaşanmıştır, üzülmüştür... Kötü oynadığımız bir maçta hakeme sığınmayız. Ancak hakem hatası ile kırılma yaşadığımızda, bunu söylemekten kaçınmayız. Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim."

'Kimse değişiklik beklemesin'

"Takıma ve Giovanni van Bronckhorst'a inanıyoruz. Kimse bir değişiklik falan beklemesin."





'Psikolojik travmalara neden oldu'

"Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa'da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil. Derbide yaşanan travmalar psikolojik travmalara neden oldu. Bu takım bunu düzeltebilecek bir takım."























